«Если бы мамы увидели ваши сообщения, им было бы противно». Свитолина ответила ставочникам, которые желали ей смерти после поражения от Осаки
Элина Свитолина обратилась к хейтерам-ставочникам.
После поражения от Наоми Осаки (2:6, 2:6) в четвертьфинале «тысячника» в Монреале 13-ракетка мира опубликовала несколько сообщений от ставочников. Ее обвиняли в намеренном проигрыше и желали смерти.
«Ко всем ставочникам: прежде всего я – мама, а уже потом спортсменка. То, как вы говорите с женщинами – с матерями, – позорно.
Если бы ваши мамы увидели ваши сообщения, им было бы противно…» – написала Свитолина в соцсетях.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Спортс’‘
