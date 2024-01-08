«Наполи» проиграл «Торино» впервые за 9 лет. Коэффициент на чемпионство с лета взлетел с 4.00 до 250.00

«Торино» разгромил «Наполи» (3:0) в рамках 19-го тура чемпионата Италии.

Туринский клуб победил «Наполи» впервые с февраля 2015 года. Прервалась серия из 16 матчей без побед.

«Торино» поднялся на 10-е место в турнирной таблице Серии А. «Наполи» опустился на девятую строчку.

Коэффициент на чемпионство неаполитанцев с начала сезона вырос с 4.00 до 250.00.

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