АПЛ ушла на короткую паузу. «Сити» и «Ливерпуль» – фавориты лиги у букмекеров с большим отрывом

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Букмекеры обновили котировки на итоги АПЛ перед короткой паузой в чемпионате.

Главным фаворитом идет «Манчестер Сити» – на его чемпионство дают коэффициент 1.75.

Лидер лиги «Ливерпуль» идет вторым у букмекеров за 2.75. Топ-3 замыкает «Арсенал» – на его победу в АПЛ можно поставить за 9.00.

Топ-10 фаворитов АПЛ по версии букмекеров:

1. «Манчестер Сити» – 1.75

2. «Ливерпуль» – 2.75

3. «Арсенал» – 9.00

4. «Астон Вилла» – 35.00

5. «Тоттенхэм» – 50.00

6-8. «Ньюкасл» – 500.00

6-8. «Челси» – 500.00

6-8. «Манчестер Юнайтед» – 500.00

9-10. «Брайтон» – 1000.00

9-10. «Вест Хэм» – 1000.00

Чемпионат Англии возобновится 13 января.

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9 комментариев
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Ответ Санжар Уразбаев
Странно видеть Ньюкасл на ровне с Челси и Юнайтед , вроде по игре они более фавориты нежели они
Объективно шансов у них так же мало (точнее их нет), как и у Челси с МЮ. Да и всего на 1 очко больше.
+3
0
+3
А Арсенал фаворит на 4е место
+2
0
+2
Странно видеть Ньюкасл на ровне с Челси и Юнайтед , вроде по игре они более фавориты нежели они
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Странно видеть Ньюкасл на ровне с Челси и Юнайтед , вроде по игре они более фавориты нежели они
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Пусть уж в этом сезоне чемпионом станет Ливерпуль,а то АПЛ уже превращается в Бундеслигу с Сити.
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Ответ Санжар Уразбаев
Странно видеть Ньюкасл на ровне с Челси и Юнайтед , вроде по игре они более фавориты нежели они
Они плохо играют в гостях
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Ответ Санжар Уразбаев
Странно видеть Ньюкасл на ровне с Челси и Юнайтед , вроде по игре они более фавориты нежели они
В Ньюкасле большое количество травм
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Ответ Макс Голубцов
В Ньюкасле большое количество травм
в мю же их нет;)
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Ответ Will Turner
в мю же их нет;)
Дак есть конечно, потому и шансы у буков одинаковые
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