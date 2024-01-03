АПЛ ушла на короткую паузу. «Сити» и «Ливерпуль» – фавориты лиги у букмекеров с большим отрывом
Букмекеры обновили котировки на итоги АПЛ перед короткой паузой в чемпионате.
Главным фаворитом идет «Манчестер Сити» – на его чемпионство дают коэффициент 1.75.
Лидер лиги «Ливерпуль» идет вторым у букмекеров за 2.75. Топ-3 замыкает «Арсенал» – на его победу в АПЛ можно поставить за 9.00.
Топ-10 фаворитов АПЛ по версии букмекеров:
1. «Манчестер Сити» – 1.75
2. «Ливерпуль» – 2.75
3. «Арсенал» – 9.00
4. «Астон Вилла» – 35.00
5. «Тоттенхэм» – 50.00
6-8. «Ньюкасл» – 500.00
6-8. «Челси» – 500.00
6-8. «Манчестер Юнайтед» – 500.00
9-10. «Брайтон» – 1000.00
9-10. «Вест Хэм» – 1000.00
Чемпионат Англии возобновится 13 января.
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