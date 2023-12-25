Сергей Дурасов: «Не сомневаюсь в победе «Арсенала» над «Вест Хэмом». Надо отомстить за жесткий вылет из Кубка лиги»

Комментатор «Матч ТВ» Сергей Дурасов сделал прогноз на матч 19-го тура АПЛ «Арсенал» – «Вест Хэм».

Амбассадор БК «Мелбет» считает, что команды забьют минимум 4 гола.

«Лондонский «Арсенал» в этом сезоне исключительно домашняя команда, в игре против «Вест Хэма» в их прямой победе я вообще не сомневаюсь, тем более надо отомстить за жесткий вылет из Кубка Английской лиги.

У «Вест Хэма» за весь сезон лишь два сухих выездных матча – против сербской «Бачки-Тополы» в Лиге Европы и скромного представителя третьей Английской лиги «Линкольна» в Кубке лиги.

В этом сезоне АПЛ «Вест Хэм» ни разу не сыграл сухой матч в гостях. Пропустят и в этот раз, думаю, пропустят много, настрой «Арсенала» запредельный, но есть огрехи в обороне.

Общий тотал матча более 3,5 голов», – заявил Дурасов.

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