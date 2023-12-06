ФНС добавила футбольное «Динамо» в реестр операторов и распространителей лотерейных билетов

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Юридическое лицо футбольного клуба «Динамо» добавлено в реестр операторов и распространителей лотерейных билетов на сайте ФНС.

Пока неизвестно, какие цели клуб ставит на российском рынке лотерей. В «Динамо» еще не комментировали ситуацию.

Однако, еще в октябре в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) появилась запись о новом виде деятельности АО ФК «Динамо-Москва» – «деятельность распространителей лотерейных билетов».

Московский клуб занимает 3-е место в турнирной таблице РПЛ.

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