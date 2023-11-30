Аналитик «Балтбета» Степанов: «В России люди ставят по эксель-табличкам, ходят в ППС чуть ли не с картами таро. В Англии боятся цифр – ставят на картинку»

Глава отдела аналитики букмекерской компании «Балтбет» Павел Степанов сравнил пункты приема ставок в России и Великобритании.

– Расскажу историю: когда я бывал в Великобритании, имел привычку заходить в ППС самых известных брендов: Coral, Ladbrokes – то есть я знаю, что из себя представляет британский рынок.

Однажды в Россию приезжали наши партнеры из Британии, они хотели что-то нам продать. Я решил совместить объезд ППС вместе со встречей с этим британцем. Он был в недоумении от наших ППС. От первой, второй, третьей… Он говорит: «Знаешь, я первый раз такое вижу, у вас люди ставят на цифры».

В беттинг-шопах в Лондоне куча экранов, люди смотрят на картинки и ставят именно на картинку: скачки, футбол – они ставят на то, что видят.

У нас люди приходят, смотрят линию, изучают экселевские таблички в лайве. Зачастую даже видео не смотрят. Исторически так сложилось: в Сербии, например, ставят по телетексту, у нас ставят по эксель-табличкам. Возможно, поэтому у нас стагнация вообще букмекерского рынка.

Люди, которые пришли до 2012-14 годов, перешли высокий порог входа: потому что тогда ты заходил на букмекерский сайт или в ППС – там распечатки такие были. А там реальная эксель-табличка.

В Англии люди боятся цифр, там букмекеры дают клиенту очень мало. Заходишь, например, в William Hill – тебе никогда не дадут вот эту линию на две страницы дополнительных коэффициентов. Они знают, что это отпугнет клиента. Они дают Money Line, дают крестик нажать — кто выиграет, как в тотализаторе, мол, кто победит: «Челси» или «Манчестер Сити».

Вот англичане изначально пошли по «барной» структуре, чтобы человек развеялся. У нас клиенты приходят со своими книжками, в которых ведут статистику о том, кто выиграл-проиграл… Sportradar, наверное, много бы заплатил за эти книжечки. Кто-то чуть ли не с картами таро ходит. Так что у нас это больше интеллектуальный клуб, наверное. Ну, с поправкой, конечно.

– А прийти, посидеть, отдохнуть в том смысле, в котором люди ходят в бары и кафе — это все-таки не про Россию?

– Люди приходят не просто отдохнуть, они приходят что-то получить за свои деньги, а именно – азарт. Вот его им не хватает в жизни. За этим же люди ходят и на стадион.

Конечно, есть клиенты, которые приходят с целью непосредственно выиграть. Например, жена дала денег хлеба купить. А он пошел к букмекеру и поставил, чтобы купить не только хлеб… Такое тоже есть, безусловно, но это минимум. Совсем маргиналов я мало вижу в наших ППС, и это хороший знак, – сказал Степанов.

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