Румыния выйдет на Евро, если не проиграет Израилю. 1.47 дают на Х2

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Сборные Израиля и Румынии встретятся в квалификации Евро-2024.

Румыния досрочно выйдет на чемпионат Европы, если не проиграет в сегодняшнем матче. Поставить на Х2 можно с коэффициентом 1.47.

Чистая победа Румынии идет за 2.60, ничья – за 3.40. Успех Израиля оценивается в 2.80.

Встреча пройдет 18 ноября. Начало – в 22:45 по московскому времени.

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