«Индустрии нужны качественные события с уникальным контентом». Александр Гурьянов о спортивном спонсорстве

Рынок сильно изменился за последние три года

На VI конференции по спортивному маркетингу MarSpo прошла панельная дискуссия «Изменение ландшафта спортивного спонсорства в России».

В ней приняли участие руководитель центра спортивного маркетинга АО НСПК Алексей Савула, руководитель дирекции маркетинга РПЛ Вадим Городницкий, руководитель отдела спонсорства БК BetBoom Павел Краснов

Одним из основных участников дискуссии стал руководитель отдела спонсорства букмекерской компании БЕТСИТИ Александр Гурьянов:

«Рынок очень сильно изменился за последние три года. Букмекеры – одни из главных интересантов спортивного спонсорства в России.

Сегодня индустрии нужны качественные события с уникальным контентом. Выиграет тот, кто первым предложит эффективный инструмент, повышающий вовлеченность!

В общей массе правообладателям не хватает внутренней экспертизы оценки своего актива. Зачастую она остается только на стороне партнеров, поэтому федерациям и клубам необходимо обратить внимание на создание целостного продукта с понятным и четкой стратегией развития.

Мы гордимся нашим стратегическим партнером Всероссийской федерацией волейбола, с которыми анонсировали новое сотрудничество. В его основу легла современная модель performance-related-fee, где важная часть контракта будет оплачена в случае достижения необходимых показателей в медиа».