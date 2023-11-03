Гендиректор «Пари НН»: «Даже если букмекер уйдет, название клуба останется. Оно звучное и необычное»

Теги премьер-лига Россия Ставки на спорт Пари НН Ставки на футбол Ставки на сегодня Давид Мелик-Гусейнов Ставки

Давид Мелик-Гусейнов заявил, что «Пари НН» не собирается менять название клуба.

«Пока вообще такой вопрос не стоит, но даже если букмекер уйдет в качестве спонсора, название останется. Оно стало звучным и очень необычным», — заявил гендиректор «Пари НН» газете «Футбол, хоккей и не только».

«Нижний Новгород» сменил название на «Пари НН» в июне 2022 года в связи с приходом титульного спонсора — букмекерской компании «Пари».

Нижегородский клуб занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ.

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4 комментария

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pav11k
И тут БК обрадовалась, что реклама будет продолжаться
+8
0
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Артём Амирджанян
Ответ pav11k
И тут БК обрадовалась, что реклама будет продолжаться
И разорвал контракт
+3
0
+3
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djamel
Ответ Роман Орлов
Все равно вы никогда даже близко не сравнитесь с ПСЖ, а как хотелось бы походить на великих, но название тут не поможет......
ты на полном серьезе думаешь что Пари Сент Жермен?
+1
0
+1
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