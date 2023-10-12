«Сочи» выиграл 10 из 16 матчей в сезоне: в каждой игре клуб шел букмекерским аутсайдером

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«Сочи» выигрывает матчи на старте сезона КХЛ вопреки ожиданиям букмекеров.

В каждой из 16 встреч сочинцы шли аутсайдерами: в 10 случаях коэффициент на их победу был выше 4.00, а шесть раз превышал 5.00. Несмотря на это, клуб выиграл 10 матчей.

«Сочи» – самая выгодная команда для ставок в КХЛ. При флете в 1000 рублей на ее победах в этом сезоне можно было бы заработать 31 050.

12 октября «Сочи» сыграет с «Нефтехимиком». Матч в Нижнекамске начнется в 19:00 мск.

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