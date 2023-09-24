Швеция готова увеличить налог на азартные игры до 22% в надежде собрать дополнительные €45 млн

Власти страны объявили об этом на заседании по предварительному принятию бюджета на 2024 год.

Правительство считает, что после легализации в 2019 году игорный рынок страны сейчас пребывает крепко стоит на ногах, что в свою очередь поможет привлечь в бюджет дополнительные €45 млн – сейчас ставка налога составляет 18%.

Ожидается, что это предложение, будет представлено на утверждение Парламентом Швеции весной следующего года.

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