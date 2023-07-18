«Ференцварош» Черчесова – явный фаворит матча против «Клаксвика», хотя и не забил в первой игре

В ответном матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов венгерский «Ференцварош», который возглавляет Станислав Черчесов, сыграет дома с фарерским клубом «КИ Клаксвик».

Несмотря на то, что первая игра закончилась вничью 0:0, на проход «Ференцвароша» в следующую стадию турнира букмекеры дают очень низкий коэффициент 1.045, а его победа в матче оценивается в 1.181. Выход «Клаксвика» котируется за 8.80, а победа в основное время – за 16.75.

«Клаксвик» – лидер чемпионата Фарерских островов с 16 победами в 16 матчах.

Матч состоится 19 июля.

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