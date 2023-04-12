БЕТСИТИ подводит итоги регулярки НБА: «Лейкерс» – самый популярный клуб, «Бостон» – фаворит у игроков

БЕТСИТИ рассказывает о ставках на НБА.

В НБА завершился регулярный сезон и стартовал плей-ин, а уже 15 апреля пройдут первые матчи плей-офф. Перед стартом плей-офф букмекерская компания БЕТСИТИ подводит главные итоги регулярного сезона.

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Самыми популярными среди игроков БЕТСИТИ стали команды из Калифорнии. 15% от всех ставок на матчи НБА пришлись на игры трех клубов «Золотого штата» – «Лейкерс» (5.1%), «Клипперс» (5%) и «Голден Стэйт» (4.9%). Замкнули пятерку лидеров по обороту ставок «Финикс» (4.2%) и «Денвер» (4.1%).

Безоговорочными фаворитами в борьбе за чемпионство игроки БЕТСИТИ видят «Бостон». На победу «Селтикс» по долгосрочной линии пришлись 67% ставок. У их ближайшего преследователя – «Денвера» – 14%. В тройку фаворитов игроков БЕТСИТИ также попал «Мемфис» – 5%.

Мнения игроков и аналитиков БЕТСИТИ разделились. «Милуоки» – главный претендент на победу в НБА по линии букмекера. Коэффициент на победу команды Янниса Адетокумбо – 3.60. Следом идет «Бостон» – 4.50. Тройку замыкает «Финикс». На чемпионство «Санз» можно поставить с кэфом 6.00.

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В компании рассказали о самых крупных выигрышах игроков. Возглавил список выигрыш с матча «Голден Стэйт» – «Кливленд». Игрок поставил 2 195 931 рубль на победу команды Стефена Карри за коэффициент 1.80. 40 очков Стефа принесли успех «Уорриорз», а игрок БЕТСИТИ стал богаче на 3 952 676 рублей.

В БЕТСИТИ сравнили НБА и весь остальной баскетбол по обороту ставок. Для исследования взяли временной промежуток с 18 октября 2022 года по 9 апреля 2023 года, когда в НБА шел регулярный сезон. Главная баскетбольная лига пользовалась большой популярностью у игроков. 21% оборота ставок на весь баскетбол в БЕТСИТИ приходился именно на НБА. Остальной мир – 79%.

Самый популярный рынок ставок на НБА – четверти. На события и исходы в четвертях приходится 34% ставок. Тоталы больше и меньше также пользовались популярностью игроков – 30% ставок. На основные исходы – 1х2 – ставили еще 20% игроков.

Старший аналитик трейдинга БЕТСИТИ Владимир Сидоров сравнил интерес игроков к НБА в прошлом и нынешнем сезоне:

«В прематче на НБА ставят так, как и в прошлом году, а в лайве оборот значительно вырос. По ходу матчей популярны ставки на четверти, тотал встречи и исходы.

Отмечу тенденцию – многие игроки выбирают матч не по вывеске, а по времени начала. Ранние встречи пользовались большей популярностью.

В текущем сезоне наши клиенты стали чаще ставить по долгосрочным линиям».