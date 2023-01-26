Выйдет ли Елена Рыбакина в финал Australian Open и чем завершится мадридское дерби?

Что, по версии Olimpbet, нельзя пропустить на теннисных кортах и футбольных полях в четверг.

Уже сегодня определятся финалистки Открытого чемпионата Австралии по теннису в женском одиночном разряде и полуфиналисты Кубка Испании по футболу.

Теннис, полуфинал Australian Open, женщины. 26 января, 14:30

(25) Елена Рыбакина (Казахстан) – (24) Виктория Азаренко (Беларусь)

Открытый чемпионат Австралии по теннису выходит на финишную прямую. Уже в конце этой недели определятся победители первого в сезоне «мэйджора», но для начала оставшимся в обойме турнира игрокам предстоит провести полуфинальные баталии.

За одну из путевок в решающий матч женского одиночного разряда АО-2023 в очной дуэли поспорят Елена Рыбакина и Виктория Азаренко. Это представительницы разных теннисных поколений: казахстанка на 10 лет моложе соперницы, что, конечно же, можно считать определенным преимуществом Елены.

С другой стороны, Азаренко настолько же опытнее Рыбакиной. Виктория знает, что такое статус первой ракетки мира и победы на Australian Open – белоруска выигрывала его дважды. Правда, было это уже достаточно давно, в 2012-м и 2013-м годах, и с тех пор ей не покорился ни один Гранд-слэм.

В общем, при всем уважении к Виктории Азаренко, приходится констатировать, что лучшие годы ее славной карьеры, увы, уже позади. Что, впрочем, не делает ее менее опасной на корте, чем в рассвете сил.

Аналитики Olimpbet видят фаворитом предстоящего противостояния Рыбакину, отдавая казахстанской теннисистке достаточно серьезное предпочтение: П1 – 1.46, П2 – 2.81. И это при том, что у Азаренко более высокий номер посева. Но в Мельбурне Лена уже прошла трех соперниц, которые были посеяны выше нее, в том числе и лидера мирового рейтинга Игу Свёнтек.

К тому же казахстанка уже имеет победный опыт противостояния с Азаренко: единственный в истории их взаимоотношений поединок Рыбакина выиграла в двух сетах, было это в марте 2022-го на «мастерсе» в Индиан-Уэллсе. Удастся ли действующей победительнице Уимблдона добраться до второго финала Гранд-слэма в карьере? Об этом мы узнаем совсем скоро.

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Футбол. Кубок Испании, ¼ финала. 27 января, 02:00 (время Астаны)

«Реал» (Мадрид) – «Атлетико» (Мадрид)

Богатым на принципиальные противостояния получается январь для мадридского «Реала». Совсем недавно «Королевский клуб» встречался с «Барселоной», теперь его ждет рандеву с соседями из «Атлетико».

При этом «эль-класико» и столичное дерби не относятся к чемпионату Испании: с «блауграной» «галактикос» встречались в финале Суперкубка страны, с «матрасниками» «сливочные» будут спорить в четвертьфинале Кубка короля.

«Барсе» «Реал» проиграл, чем же закончится его кубковое сражение с земляками, ведь права на осечку нет ни у одной из сторон? Кубок Испании проводится в однораундовом формате, так что в случае поражения шанса отыграться не представится.

Эксперты Olimpbet видят «сливочных» фаворитами предстоящего дерби, причем явными. Об этом свидетельствуют коэффициенты в линии на этот матч: П1 – 1.98, Х – 3.61, П2 – 3.86. И вот почему.

«Реал» имеет огромный статистический перевес по личным встречам. Предстоящая игра станет уже 232-й в истории взаимоотношения двух мадридских коллективов. Из них 114 выиграл «Королевский клуб», у «Атлетико» только 58 побед в активе. Правда, с тех пор, как с «матрасниками» стал работать Диего Симеоне, им удалось немного подправить статистику.

Но недавно стало известно, что аргентинский тренер по окончании текущего сезона покинет пост рулевого «Атлетико». Так что напоследок он наверняка постарается завоевать трофей. Финишировать первой в чемпионате Ла Лиги его команде будет неимоверно трудно, а вот для триумфа в Кубке Испании осталось сделать всего три победных шага.

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