BetBoom покажет Суперкубок Италии «Милан» – «Интер» 18 января. Начало бесплатной трансляции в 22:00 мск

Суперкубок Италии по футболу − ежегодный турнир, в котором победитель Серии А встречается с обладателем Кубка Италии. В этом году нас ждет миланское дерби − «Милан» (кэф на победу 2.86) сыграет против «Интера» (2.53).

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В 2011 году команды уже встречались в Суперкубке. Тогда «Милан» благодаря голу Златана обыграл «Интер» 2:1.

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