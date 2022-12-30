BetBoom запустил залипательную игру в своем приложении. Каждый день до 15 января в ней разыгрывается 380 тысяч фрибетов

В преддверии Нового года BetBoom запустил акцию в сторис мобильного приложения − каждый день в ней разыгрывается 380 тысяч фрибетов!

Как играть?

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Найди игру в сторис приложения, играй и зарабатывай очки.

Каждые 12 часов у тебя бесплатная попытка в игре. Нужно больше? Тогда делай ставку от 800 рублей с коэффициентом от 1.30 на спортивные события или от 400 рублей на быстрые ставки. Важно − ставки не суммируются.

Чем больше очков − тем выше твое положение. Очки суммируются в рамках одного этапа, который длится 12 часов. Каждые 12 часов лидеры рейтинга получают фрибеты:

1 место − 15 000

2-3 − 12 500

4-5 − 10 000

6-10 − 7 500

11-20 − 5 000

21-35 − 2 500

36-50 − 1 000

Акция продлится до 15 января, а все подробности можно узнать внутри приложения.