BetBoom запустил залипательную игру в своем приложении. Каждый день до 15 января в ней разыгрывается 380 тысяч фрибетов
В преддверии Нового года BetBoom запустил акцию в сторис мобильного приложения − каждый день в ней разыгрывается 380 тысяч фрибетов!
Как играть?
- Скачай приложение BetBoom (Android/iOS)
- Зарегистрируйся (это займет пару минут) или зайди в свой аккаунт
- Найди игру в сторис приложения, играй и зарабатывай очки.
Каждые 12 часов у тебя бесплатная попытка в игре. Нужно больше? Тогда делай ставку от 800 рублей с коэффициентом от 1.30 на спортивные события или от 400 рублей на быстрые ставки. Важно − ставки не суммируются.
Чем больше очков − тем выше твое положение. Очки суммируются в рамках одного этапа, который длится 12 часов. Каждые 12 часов лидеры рейтинга получают фрибеты:
- 1 место − 15 000
- 2-3 − 12 500
- 4-5 − 10 000
- 6-10 − 7 500
- 11-20 − 5 000
- 21-35 − 2 500
- 36-50 − 1 000
Акция продлится до 15 января, а все подробности можно узнать внутри приложения.