Настоящий праздник футбола — 1Х World Cup Fan Festival

БЕСПЛАТНАЯ трансляция матчей Чемпионата Мира по футболу!

Главный спонсор спортивных эмоций приглашает всех любителей футбола на большой праздник приуроченный к Чемпионату Мира по футболу. Впереди жаркие матчи плей-офф и главная решающая схватка за чемпионство!

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1Х World Cup Fan Festival — это эксклюзивная фан зона и парк спортивных развлечений с трансляциями матчей ЧМ-2022, а также концерты известных артистов и невероятные интерактивы.

Фестиваль стартует с 13 декабря в Актау и Актобе, а 18 декабря мероприятие пройдет еще в трех городах: Шымкент и Караганда.

Всех посетителей ждет шоу программа с выступлением хэдлайнеров, много активностей, вкусная еда и напитки, а самое главное сказочная атмосфера!

Безлимитная зона PlayStation, напольный бильярд, красочные фотозоны, поле с bamper ball и многое другое абсолютно в свободном доступе для каждого гостя.

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«Мы приглашаем всех жителей и гостей городов Актау, Актобе, Шымкент и Караганды на наш фестиваль! Компания 1XBET подарит настоящие эмоций и обещает всем присутствующим активный отдых и незабываемое шоу! Мы хотим, чтобы у каждого казахстанца была возможность прочувствовать атмосферу в Катаре у себя в городе», — говорят 1xteam.

Отметим, для всех желающих вход бесплатный! Зовите друзей и близких, планируйте дни предстоящих матчей и окунитесь в спортивный мир вместе с главным спонсором спортивных эмоций – компанией 1XBET!

Также специально к этому событию, компания запустила акцию World Cup, где можно выиграть крутые призы: денежный приз до 10 000 000 тенге, крутейшая продукция от Apple и Samsung, экшн-камеры Go Pro, а также новенький Hyundai Palisade!

Следите за новостями компании в социальных сетях и будьте в курсе предстоящих мероприятии.