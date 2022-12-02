Большой праздник футбола в Алматы – 1X World Cup 22 Fan Fest
Прямая трансляция 1/8 финала ЧМ-2022 и победители акции Автобум 2.0
4 декабря во дворце спорта и культуры имени Балуана Шолака компания 1XBET устроит настоящий праздник для любителей футбола! Спонсор спортивных эмоций разыграет девять Lexus и крутую технику в рамках самой крупной акции года – Автобум 2.0. Компания распределила по одному авто на регион, чтобы каждый казахстанец имел возможность стать победителям!
Мероприятие начнется в 16:00 и продлится до 00:00. Вход бесплатный для всех желающих! Кроме грандиозного розыгрыша автомобилей, посетителей ждет прямая трансляция 1/8 финала ЧМ-2022, где сыграют сборные Польши и Франции. До начала матча на сцене хэдлайнеры вечера – Shiza, Hiro и Truwer исполнят свои хиты, а резиденты Jeltoksan.StandUp выступят с программой, приуроченной к данному событию. Также для гостей будут доступны специальные зоны:
— Мерчшоп с фирменной атрибутикой
— Вкуснейшие еда и напитки
— Зона PlayStation 5 и VR-зона
— Кикер и ДуйБол
— Автоматы с ретро играми
— Бильярд ногами и многое другое!
«Мы приглашаем всех алматинцев и гостей города на 1X World Cup 22 Fan Fest! Компания 1XBET хочет подарить всем присутствующим атмосферу футбольного праздника и устроить незабываемый вечер!», – отмечают организаторы. Н
Hа мероприятие приглашены известные спортсмены Казахстана, блогеры, СМИ и амбассадоры компании 1XBET. Станьте частью большого события и проведите выходные в кругу друзей и близких!
Комментарии