БК LEON в Медиалиге!

К LEON врывается во второй сезон Медиалиги. Букмекер стал генеральным партнером клуба, а логотип уже появился на игровой форме команды.

Всех неравнодушных к футболу ждет большое количество совместных активаций для болельщиков ФК Деньги и всей аудитории медиафутбола. Работа с болельщиками клуба – одно из главных направлений для букмекера, здесь партнеры реализуют несколько проектов с тонной призов и, конечно, специальный бонус по промокоду FCDENGI – до 25 000 фрибетами, который можно забрать по ссылке уже сейчас.

Руководитель отдела спецпроектов БК LEON Ярослав Загорский:

«За полгода Медиалига наделала много шума в инфополе. Сейчас все идет к тому, что медиафутбол будет все больше приковывать внимание футбольной аудитории. Рад, что мы стали партнером ФК Деньги. Команда показывает хорошие результаты и заряжена на победы. Уверен, что это сотрудничество будет эффективным для обеих сторон».