Хоккейный обозреватель Максим Лебедев сделал прогноз на матч СКА – «Авангард» в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

«„Авангард“ начинает текущий сезон с 12 (прописью – двенадцати) выездных матчей подряд. Всякие мы видали чудеса с календарем, но совсем до одиоза дело раньше не доходило. Посмотрим, до чего дойдет на этот раз. Пока, после двух матчей, полет „ястребов“ не совсем нормальный – два поражения от команд, мягко говоря, куда более легкой весовой категории. Которые достаточно четко высветили все омские проблемы в обороне. Да и в атаке, собственно говоря, тоже, но они заметны меньше.

В общем, в обороне у „Авангарда“ все пока сыро, 9 пропущенных шайб в двух матчах, а тут тебе – СКА. Да еще в Санкт-Петербурге. И если в целом супротив Питера „Авангард“ смотрится достаточно прилично, уступая по личным встречам не так уж и много, то в гостях это соотношение в целом сохраняется, но оно в пользу СКА.

Правда, сами питерцы пока не особо блещут, но и без блеска берут от жизни все. Получается это тяжеловато, иногда даже весьма натужно, но ведь получается. В отличие от „Авангарда“, который визуально матчи не проигрывает, по статистике не проигрывает тоже, но вместе с „Трактором“ замыкает турнирную таблицу, имея дырку от бублика вместо очков. В Питере, конечно, омичи лягут костьми, дело тут сверхпринципиальное, но поможет ли им это?

Поэтому у меня будет такой прогноз: СКА свои два очка не мытьем, так катаньем все-таки наберет. Получится это в овертайме или серии послематчевых буллитов – хорошо, получится в основное время – еще лучше. Что при этом выкроит себе „Авангард“, сказать не берусь. Пока я омичей не понимаю. Вроде все умеют, все делают, но – не идет. Посмотрим, что будет дальше», – считает Лебедев.

На победу СКА в матче можно поставить с коэффициентом 1.50 в «Лиге Ставок».

«Авангард» остается одним из двух клубов (второй – «Сочи»), не набравших ни одного очка в текущем сезоне.

Предстоящая встреча состоится 7 сентября в 19:30 по московскому времени.

Источник: РБ