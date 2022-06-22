Клиент BetBoom собрал экспресс из голов гостей в первом тайме – у него зашел коэффициент 1314!

Клиент BetBoom собрал успешный экспресс с коэффициентом 1314,54! Он поставил 50 рублей на шесть матчей Лиги наций УЕФА. Сумма выигрыша составила 65 727 рублей.

В каждом матче беттор сделал ставку на гол гостей в первом тайме. Самым напряженной игрой в купоне была встреча сборных Молдовы и Андорры. Футболисты из княжества забили только в дополнительное к первому тайму время. Примечательно, что этот забитый мяч остался для них единственным.

Такой же сложной оказалась встреча Румынии и Черногории – в ней гости отличились только на 42-й минуте.

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