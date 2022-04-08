Olimpbet запускает акцию к бою Ян – Стерлинг: возврат половины ставки на победу россиянина

Пётр Ян и Алджамейн Стерлинг сразятся на турнире UFC 273 в ночь с 9 на 10 апреля. Букмекерская компания Olimpbet вернет 50% от ставки на победу россиянина, если он не сможет победить американца. Причем не в виде фрибета, а деньгами на игровой счет. Акция действует как для ординаров, так и для экспрессов, в которых есть ставка на победу российского бойца.

Реванша Петра Яна и Алджамейна Стерлинга фанаты UFC ждали больше года. В марте 2021-го бойцы провели поединок, который закончился скандалом. Россиянин был лучше американца, вел по судейским запискам и полностью контролировал ход боя. Но в четвертом раунде Ян нанес запрещенный удар коленом, после которого Стерлинг не смог продолжить поединок. Россиянина дисквалифицировали, и он потерял статус чемпиона.

За прошедший год Стерлинг не выходил в октагон, а Ян провел один бой и победил единогласным решением судей крепкого Кори Сэндхагена. Перед реваншем россиянин – явный фаворит. Он должен был побеждать в первом поединке, а теперь будет еще злее и внимательнее. В линии Olimpbet на победу Яна можно поставить за 1.19, на победу Стерлинга – за 4.70, а на ничью – за бешеные 70.00.

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