Амин Нуа попробует пробиться в состав «Виллербана»

Амин Нуа присоединился к «Виллербану».

28-летний форвард приехал в лагерь французского клуба и пройдет просмотр. Прошлый сезон Нуа провел в «Гранаде», набирая 16,1 очка, 6,5 подбора, 1,4 передачи, 1,3 перехвата и 1 блок-шот в среднем в чемпионате Испании.

Нуа уже выступал за «Виллербан» в двух сезонах своей профессиональной карьеры.

Ранее баскетболист вел переговоры с «Барселоной» и «Басконией».