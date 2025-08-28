Амин Нуа попробует пробиться в состав «Виллербана»
Амин Нуа присоединился к «Виллербану».
28-летний форвард приехал в лагерь французского клуба и пройдет просмотр. Прошлый сезон Нуа провел в «Гранаде», набирая 16,1 очка, 6,5 подбора, 1,4 передачи, 1,3 перехвата и 1 блок-шот в среднем в чемпионате Испании.
Нуа уже выступал за «Виллербан» в двух сезонах своей профессиональной карьеры.
Ранее баскетболист вел переговоры с «Барселоной» и «Басконией».
Кто станет чемпионом Евробаскета-2025?4142 голоса
Сербия
Германия
Франция
Литва
Турция
Греция
Кто-то другой
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети «Виллербана»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости