Кевин Дюрэнт о продлении контракта с «Хьюстоном»: «Не могу сказать точно, когда это произойдет, но я уверен, что это случится»

Кевин Дюрэнт планирует остаться в «Рокетс».

Во время медиадня «Хьюстона» 37-летний баскетболист сообщил о намерении подписать продление контракта с клубом.

«Я вижу себя подписывающим продление. Точно когда это произойдет, сказать не могу, но я вижу, что это случится», – заявил Дюрэнт.

Баскетболист вступает в последний год текущего контракта и может подписать двухлетнее продление до 30 июня. Прогнозируемая сумма нового соглашения может достигнуть 122 млн долларов.