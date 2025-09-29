Кевин Дюрэнт о продлении контракта с «Хьюстоном»: «Не могу сказать точно, когда это произойдет, но я уверен, что это случится»
Кевин Дюрэнт планирует остаться в «Рокетс».
Во время медиадня «Хьюстона» 37-летний баскетболист сообщил о намерении подписать продление контракта с клубом.
«Я вижу себя подписывающим продление. Точно когда это произойдет, сказать не могу, но я вижу, что это случится», – заявил Дюрэнт.
Баскетболист вступает в последний год текущего контракта и может подписать двухлетнее продление до 30 июня. Прогнозируемая сумма нового соглашения может достигнуть 122 млн долларов.
Йокич
Дончич
ШГА
Яннис
Эдвардс
Кто-то другой
Опубликовал: opimakh.ilya
