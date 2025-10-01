Сито Алонсо официально возглавил сборную Латвии и объявил состав тренерского штаба

Сито Алонсо официально представлен как новый главный тренер сборной Латвии.

Испанский специалист утвердил Роберта Штелмахерса, Артура Высоцкис-Рубениса и Дависа Чодерса и Каспарса Вецвагарса в качестве своих ассистентов.

«Я хотел, чтобы в тренерском штабе были те, кто работал с моим предшественником Лукой Банчи в последние годы», – прокомментировал формирование своего штаба Сито Алонсо.

Под его руководством сборная Латвии начнет отборочный турнир чемпионата мира-2027 года в группе F домашним матчем против Нидерландов 28 ноября.