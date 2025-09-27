Президент «Партизана» Остоя Мияйлович: «Иффе Лундберг – игрок «Партизана», но он не был приглашен на сборы команды»
Иффе Лундберг числится в составе «Партизана», но не тренируется с командой.
«Лундберг – игрок «Партизана», но он не был приглашен на сборы команды. Это было доведено до сведения его агента. Все деньги по контракту будут выплачены.
Он хороший парень, один из лучших людей, которые приходили в команду. Но тренерский штаб решил, что он не вписывается в состав.
Думаю, Иффе скоро найдет себе новую команду, потому что он отличный игрок и хороший человек», – сказал президент «Партизана».
В прошлом сезоне Лундберг провел 26 матчей в Евролиге, набирая в среднем 7,9 очка, 2,2 подбора и 3 передачи за 25 минут на площадке.
Йокич
Дончич
ШГА
Яннис
Эдвардс
Кто-то другой
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Basketball Sphere
