Грэйсон Аллен: «Нынешний состав «Финикса» лучше, чем все думают. У команды будет совсем другая идентичность»
Грэйсон Аллен обозначил ожидания от сезона «Санз».
29-летний защитник начнет 3-й чемпионат с командой.
«Нынешний состав «Финикса» лучше, чем все думают. Верю в парней. Игроки хорошо сочетаются друг с другом.
У нас будет совершенно иная идентичность, ничего похожего на последние 2 года. У нас другая структура, другие условия и требования для побед.
У тренера Джордана Отта очень четкое понимание плана на чемпионат, и, кажется, все в него верят.
Думаю, мы сможем удивить. Отсутствие чемпионских ожиданий с первого дня приносит облегчение. Мы будем играть свободно, получать удовольствие и покажем всем, что они ошибаются», – заявил Аллен.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Дуэйна Рэнкина
