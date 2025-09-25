Грэйсон Аллен: «Нынешний состав «Финикса» лучше, чем все думают. У команды будет совсем другая идентичность»

Грэйсон Аллен обозначил ожидания от сезона «Санз».

29-летний защитник начнет 3-й чемпионат с командой.

«Нынешний состав «Финикса» лучше, чем все думают. Верю в парней. Игроки хорошо сочетаются друг с другом.

У нас будет совершенно иная идентичность, ничего похожего на последние 2 года. У нас другая структура, другие условия и требования для побед.

У тренера Джордана Отта очень четкое понимание плана на чемпионат, и, кажется, все в него верят.

Думаю, мы сможем удивить. Отсутствие чемпионских ожиданий с первого дня приносит облегчение. Мы будем играть свободно, получать удовольствие и покажем всем, что они ошибаются», – заявил Аллен.