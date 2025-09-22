Ник Калатес о непопадании в список 25-и лучших игроков в истории Евролиги: «Я вхожу в Топ-15 по любой статистике»

Ник Калатес удивлен, что его не включили в список 25-и лучших игроков Евролиги.

«Я не устраиваю из этого большой скандал – все ребята из этого списка отличные игроки и заслуживают признания. Но если посмотреть на все, чего я добился в Евролиге, нет причин, по которым меня там не должно быть.

Если взять очки, передачи, перехваты, PIR, подборы... Я думаю, я вхожу в топ-15 по любой возможной статистике.

Я не знаю, почему не попал в этот список, но я не из тех, кто любит много говорить о себе. Рад за тех ребят, которые попали в Топ», – заявил 36-летний баскетболист.

Калатес – рекордсмен Евролиги по общему числу результативных передач и перехватов, а также чемпион турнира 2011 года в составе «Панатинаикоса».