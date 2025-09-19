  • Спортс
  Межконтинентальный кубок ФИБА. «Фламенго» справился с «Иллаваррой» в овертайме, «Уникаха» разгромила «Уцуномию»
Межконтинентальный кубок ФИБА. «Фламенго» справился с «Иллаваррой» в овертайме, «Уникаха» разгромила «Уцуномию»

Сегодня двумя матчами продолжился Межконтинентальный кубок ФИБА.

Австралийская «Иллаварра» проиграла бразильскому «Фламенго» в овертайме. Испанская «Уникаха» разгромила японскую «Уцуномию».

Межконтинентальный кубок ФИБА

Сингапур

Групповой этап

Группа А

Уцуномия – Уникаха - 68:97 (20:23, 13:18, 20:35, 15:21)

УЦУНОМИЯ: Ньюбилл (21 + 8 подборов + 7 передач), Джерретт (16 + 5 подборов), Хиеджима (12)

УНИКАХА: Калиноски (19), Баррейро (13), Сулейманович (11 + 5 подборов)

19 сентября. 15:00

Положение команд: Уникаха – 2-0, Уцуномия – 0-1, Аль-Ахли – 0-1.

Группа B

Иллаварра – Фламенго – 82:84 ОТ (13:20, 18:8, 19:25, 23:20, 9:11)

ИЛЛАВАРРА: Харви (24 + 5 подборов), Болден (12 + 11 подборов), Бланчфилд (10), МакГи (10 + 10 подборов)

ФЛАМЕНГО: Борхес (22 + 9 подборов + 8 передач), Джонсон (14), Манфио (12), Бост (10)

19 сентября. 12:00

Положение команд: G-лига – 1-0, Фламенго – 1-1, Иллаварра – 0-1.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
