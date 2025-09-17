УНИКС выиграл Кубок 30-летия «Урал-Грейту» в Перми, обыграв «Парму» в решающем матче

УНИКС удачно провел выезд в Пермь.

Казанцы приняли участие в товарищеском турнире.

В решающей игре УНИКС обыграл хозяев из «Бетсити Пармы » со счетом 87:76 и забрал трофей.

Кубок 30-летия «Урал-Грейту»

Пермь

Бетсити Парма – УНИКС – 76:87 (19:26, 25:22, 8:23, 24:16)

ПАРМА : Хопкинс (17 + 8 подборов), Картер (13 + 4 блок-шота), Адамс (13), Сандерс (10 + 2 перехвата)

УНИКС : Брайс (26 + 9 передач), Рейнольдс (19), Абдулбасиров (18 + 8 подборов), Ли (10 + 6 передач).