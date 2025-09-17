УНИКС выиграл Кубок 30-летия «Урал-Грейту» в Перми, обыграв «Парму» в решающем матче
УНИКС удачно провел выезд в Пермь.
Казанцы приняли участие в товарищеском турнире.
В решающей игре УНИКС обыграл хозяев из «Бетсити Пармы» со счетом 87:76 и забрал трофей.
Кубок 30-летия «Урал-Грейту»
Пермь
Бетсити Парма – УНИКС – 76:87 (19:26, 25:22, 8:23, 24:16)
ПАРМА: Хопкинс (17 + 8 подборов), Картер (13 + 4 блок-шота), Адамс (13), Сандерс (10 + 2 перехвата)
УНИКС: Брайс (26 + 9 передач), Рейнольдс (19), Абдулбасиров (18 + 8 подборов), Ли (10 + 6 передач).
Опубликовал: Виталий Ясеневич
