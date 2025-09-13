42 очка Пойтресса и Димитриевича на двоих принесли «Зениту» победу над «Уралмашем» (92:80) в товарищеском матче в Белграде
«Зенит» обыграл «Уралмаш».
Российские команды встретились в рамках товарищеского турнира в Белграде.
Товарищеский матч
Белград, Сербия
Уралмаш – Зенит – 80:92 (10:26, 23:15, 18:27, 29:24)
УРАЛМАШ: Далтон (22 + 7 подборов), Невельс (12)
ЗЕНИТ: Пойтресс (22), Димитриевич (20), Емченко (15).
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости