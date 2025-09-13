  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • 42 очка Пойтресса и Димитриевича на двоих принесли «Зениту» победу над «Уралмашем» (92:80) в товарищеском матче в Белграде
0

42 очка Пойтресса и Димитриевича на двоих принесли «Зениту» победу над «Уралмашем» (92:80) в товарищеском матче в Белграде

«Зенит» обыграл «Уралмаш».

Российские команды встретились в рамках товарищеского турнира в Белграде.

Товарищеский матч

Белград, Сербия

УралмашЗенит – 80:92 (10:26, 23:15, 18:27, 29:24)

УРАЛМАШ: Далтон (22 + 7 подборов), Невельс (12)

ЗЕНИТ: Пойтресс (22), Димитриевич (20), Емченко (15).

Опубликовал: Виталий Ясеневич
logoЗенит
logoЕдиная лига ВТБ
товарищеские матчи
logoУралмаш
результаты
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Зенит» крупно уступил «Маккаби Тель-Авив» (77:102) в товарищеском матче в Белграде
3вчера, 16:59
«Зенит» победил «Бешикташ» (65:62) и закончил серию матчей на сборах в Турции с результатом 2-1
5 сентября, 13:00
«Зенит» сыграет товарищеские матчи с тремя турецкими клубами, а также с ПАОКом и «Партизаном»
10 августа, 14:33
Главные новости
Выплаты Aspiration по рекламному контракту Кавая Ленарда в период общей неплатежеспособности могут стать основанием для судебного разбирательства и исков к игроку
118 минут назад
Эргин Атаман: «Наше преимущество над Германией в том, что мы играли против лучших команд: Сербии, Латвии и Греции»
34 минуты назад
Эргин Атаман: «Я лучший тренер Европы в последние 10 лет. Возможно, это говорит мое эго, а возможно, это реальность»
148 минут назад
Дирк Новицки: «Если «Мэверикс» будут здоровы, у них по 2 человека на каждую позицию и куча возможных комбинаций»
сегодня, 16:59
«Никс», вероятно, подпишут стандартный контракт с Мохамедом Диаварой
сегодня, 16:51
Джордан Лойд близок к переходу в «Анадолу Эфес»
сегодня, 15:34
Марк Кьюбан о скандале с «Клипперс»: «Если Балмер действительно вовлечен и не закруглил вопрос вовремя, он полный придурок»
4сегодня, 15:30
«Хорнетс» отказались от идеи «Вечера спортивных ставок» во время визита Терри Розира
сегодня, 15:10
Вассилис Спанулис: «Против Турции провели худшую игру с детскими ошибками»
1сегодня, 14:50
«Оклахома», «Денвер» и «Хьюстон» – на вершине рейтинга лучших команд Запада НБА по итогам межсезонья
1сегодня, 14:30
Ко всем новостям
Последние новости
«Автодор» подпишет Григория Мотовилова
сегодня, 16:09
3-очковый с фолом за 2 секунды до сирены принес «Босне» победу над ЦСКА (90:89) в товарищеском матче в Дубае
сегодня, 15:50
«Чикаго» может стать претендентом на Джонатана Кумингу следующим летом
2сегодня, 14:40
Шейн Ларкин: «Европейские фанаты приходят на матч не чтобы похвастаться этим в соцсетях»
сегодня, 13:41
Данило Галлинари может поучаствовать в соревнованиях 3х3
1сегодня, 12:59
«Нью-Йорк» может обменять Тайлера Колека, одна из команд уже проявляла интерес к защитнику
сегодня, 11:45
Джеди Осман об игре через травму: «Не хотел бросать команду, будучи капитаном»
1сегодня, 11:17
Лугенц Дорт отзащищался против школьника и использовал треш-ток
3сегодня, 10:38Видео
Лу Уильямс: «Играть за «Клипперс» мне нравилось гораздо больше, чем за «Лейкерс»
сегодня, 08:56
Андре Миллер: «Как-то раз я съел так много шоколада, что словил передоз. Меня продержали во сне дня два»
5сегодня, 08:30