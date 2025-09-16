0

Шейн Ларкин объявил о завершении карьеры в сборной Турции

Шейн Ларкин прощается со сборной Турции после серебра Евробаскета.

«Семь лет назад я согласился играть за Турцию без каких-либо ожиданий. Сегодня эта страна стала моим вторым домом.

То, как вы приняли и поддерживали меня, невозможно описать словами. Хотя мы и не достигли главной цели – золотой медали, но та поддержка, которую мы чувствовали во время турнира, значит для нас больше, чем любая медаль.

Для меня было честью носить эту форму. Я навсегда один из вас! Люблю вас всем сердцем», – заявил 32-летний баскетболист.

На Евробаскете-2025 Ларкин набирал в среднем 11,6 очка, 3,7 подбора и 5,1 передачи.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Basketball Sphere
logoШейн Ларкин
logoсборная Турции
logoЕвробаскет-2025
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Эргин Атаман едва сдерживал слезы перед обращением к болельщикам
2сегодня, 09:49Видео
Алперен Шенгюн: «Мы не получили золотую медаль, но зато завоевали место в сердце каждого человека в нашей стране»
4вчера, 19:13
Эргин Атаман: «Я верю, что эти игроки скоро принесут трофей Турции»
2вчера, 15:19
Главные новости
Лука Дончич назвал двух защитников, которые доставляли ему наибольшие проблемы
16 минут назад
Василие Мицич о планах создать менторскую программу в сборной Сербии: «Мы с Йокичем и Богдановичем должны больше делиться опытом»
47 минут назад
Лука Дончич о переходе в «Лейкерс»: «Это был шок. Я не знал, как реагировать»
2сегодня, 13:39
Джош Гидди о возможном переходе в Евролигу: «Никогда не говори никогда»
сегодня, 13:18
Яннис Адетокумбо станцевал с Вассилисом Спанулисом, празднуя «бронзу» Евробаскета
3сегодня, 11:24Видео
Жена Янниса Адетокумбо получила угрозы преследования и убийства от турецких болельщиков
3сегодня, 11:02Фото
Эргин Атаман едва сдерживал слезы перед обращением к болельщикам
2сегодня, 09:49Видео
Алекс Мумбру снова госпитализирован
1сегодня, 09:35
«Что ты за мышь? Что ты за ничтожество?» Адис Бечирагич раскритиковал игроков, отказавшихся выступать за сборную Боснии и Герцеговины
11сегодня, 09:15
«Никто не мог остановить Гранта Хилла, он запихивал тебя в корзину». Дуэйн Уэйд вспомнил игроков, которым травмы помешали раскрыть свой потенциал
8сегодня, 08:46
Ко всем новостям
Последние новости
Дэлано Бэнтон прошел просмотры в «Голден Стэйт» и «Индиане»
1сегодня, 12:03
«Зенит» отдал Артема Антипова в аренду «Енисею»
3сегодня, 11:38Фото
Трэй Янг поучаствовал в баскетбольном аттракционе на ярмарке и выиграл майку
1сегодня, 06:40Видео
«Сперс» отчислили Айзейю Миллера
1сегодня, 06:14
Исаак Бонга: «Мелочи вроде подборов приносят победы»
1вчера, 20:30
«Миннесота» и Боунс Хайлэнд договорились о контракте
4вчера, 18:48
Марио Чалмерс: «Дюрэнт вряд ли когда-либо перейдет в «Хит» из-за давления, связанного с наследием Леброна»
вчера, 18:33
«Нью-Йорк» пригласили Трея Джемисона и Алексея Леня на просмотр
вчера, 18:18
Журналист Джон Кравчински: «Энтони Эдвардс считает, что ему еще нужно поработать, чтобы достичь уровня Шэя или Дончича»
9вчера, 17:35
Андрей Кириленко о влиянии международных санкций на российский баскетбол: «Этот «волшебный пинок» очень серьезно помог»
16вчера, 17:14