Шейн Ларкин объявил о завершении карьеры в сборной Турции

Шейн Ларкин прощается со сборной Турции после серебра Евробаскета.

«Семь лет назад я согласился играть за Турцию без каких-либо ожиданий. Сегодня эта страна стала моим вторым домом.

То, как вы приняли и поддерживали меня, невозможно описать словами. Хотя мы и не достигли главной цели – золотой медали, но та поддержка, которую мы чувствовали во время турнира, значит для нас больше, чем любая медаль.

Для меня было честью носить эту форму. Я навсегда один из вас! Люблю вас всем сердцем», – заявил 32-летний баскетболист.

На Евробаскете-2025 Ларкин набирал в среднем 11,6 очка, 3,7 подбора и 5,1 передачи.