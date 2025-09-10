Виктор Вембаньяма рассказал, в какой факультет Хогвартса его бы распределили
Звезда «Сан-Антонио» ответил фанату на вопрос о Хогвартсе.
Виктор Вембаньяма в соцсетях опубликовал фото с Дэниелом Рэдклиффом. В комментариях один из фанатов спросил у баскетболиста: «На какой факультет Хогвартса тебя бы распределили?»
Француз ответил лаконично, отправив всего один эмодзи – змею, что однозначно означает факультет Слизерин.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: аккаунт NBA on ESPN в соцсети X
