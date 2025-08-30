Малик Ньюмэн вернулся в «Автодор»
«Автодор» договорился о подписании контракта с Маликом Ньюмэном.
Американский защитник (28 лет, 191 см) ранее выступал за саратовский клуб в течение двух сезонов (2022-2024).
Соглашение с лучшим снайпером сезона Единой лиги ВТБ-2022/23 рассчитано на один год.
В прошлом сезоне Ньюмэн выступал за китайский «Цзилинь», итальянский «Наполи» и турецкий «Меркезефенди».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт «Автодора»
