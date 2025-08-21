0

МБА-МАИ опубликовала расписание предсезонных матчей

МБА-МАИ начнет предсезонку матчем с ЦСКА-2 в «Баскет Холл Москва».

МБА-МАИ представила программу своих предсезонных матчей. Сейчас команда тренируется в «Баскет Холл Москва».

Расписание контрольных матчей:

25 августа, 13:00. МБА-МАИ - ЦСКА-2

3 сентября, 13:00. МБА-МАИ - «Динамо» (Владивосток)

11 сентября, 17:30. МБА-МАИ - ЦСКА

13 сентября, 13:00. МБА-МАИ - «Химки»

16 сентября, 13:00. МБА-МАИ - «Динамо» (Грозный) 

Кубок Хайретдинова, Нижний Новгород

7 сентября, 12:45. «Автодор» - МБА-МАИ

8 сентября, 15:15/18:15. Матч за 3-е место/Финал 

II Турнир памяти В.Е. Родионова, Саратов

20 сентября. Полуфинал

21 сентября. Матч за 3-е место/Финал

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт МБА-МАИ
