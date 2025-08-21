МБА-МАИ опубликовала расписание предсезонных матчей
МБА-МАИ начнет предсезонку матчем с ЦСКА-2 в «Баскет Холл Москва».
МБА-МАИ представила программу своих предсезонных матчей. Сейчас команда тренируется в «Баскет Холл Москва».
Расписание контрольных матчей:
25 августа, 13:00. МБА-МАИ - ЦСКА-2
3 сентября, 13:00. МБА-МАИ - «Динамо» (Владивосток)
11 сентября, 17:30. МБА-МАИ - ЦСКА
13 сентября, 13:00. МБА-МАИ - «Химки»
16 сентября, 13:00. МБА-МАИ - «Динамо» (Грозный)
Кубок Хайретдинова, Нижний Новгород
7 сентября, 12:45. «Автодор» - МБА-МАИ
8 сентября, 15:15/18:15. Матч за 3-е место/Финал
II Турнир памяти В.Е. Родионова, Саратов
20 сентября. Полуфинал
21 сентября. Матч за 3-е место/Финал
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт МБА-МАИ
