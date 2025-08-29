Роберт Орри: «Лука Дончич ни за что не сможет войти в Топ-5 в истории, для этого нужна защита»
Роберт Орри считает слабость в игре Луки Дончича критичной для его наследия.
7-кратный чемпион НБА ответил на вопрос о возможности словенского разыгрывающего попасть в Топ-5 в истории баскетбола.
«Нет, у Луки нет шансов. Мне нравится его баскетбол. Но игрок должен для этого играть в защите. Джордан, Кобе, Оладжувон, Данкан, Леброн, Карим. Все эти парни были хороши на обеих сторонах площадки. Это и есть баскетбол.
Если хочешь попасть в высший эшелон, на гору Рашмор, надо действовать и в нападении, и в защите», – заключил Орри.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube, ESPN LA
