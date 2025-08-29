21

Роберт Орри: «Лука Дончич ни за что не сможет войти в Топ-5 в истории, для этого нужна защита»

Роберт Орри считает слабость в игре Луки Дончича критичной для его наследия.

7-кратный чемпион НБА ответил на вопрос о возможности словенского разыгрывающего попасть в Топ-5 в истории баскетбола.

«Нет, у Луки нет шансов. Мне нравится его баскетбол. Но игрок должен для этого играть в защите. Джордан, Кобе, Оладжувон, Данкан, Леброн, Карим. Все эти парни были хороши на обеих сторонах площадки. Это и есть баскетбол.

Если хочешь попасть в высший эшелон, на гору Рашмор, надо действовать и в нападении, и в защите», – заключил Орри.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube, ESPN LA
logoНБА
logoЛейкерс
logoРоберт Орри
logoЛука Дончич
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Главные новости
Тайриз Макси идеально предсказал точность своих трехочковых на тренировке
349 минут назадВидео
На Спортсе’’ – голосование за 25 лучших игроков НБА XXI века. Выбираем вместе с вами
13сегодня, 08:11
Евробаскет-2025. Германия сыграет с Литвой, Словения встретится с Францией, Сербия выйдет против Латвии и другие матчи
5сегодня, 07:53
Патрик Беверли: «Я в шоке, что Уэстбрук до сих пор без контракта. Это немного неуважительно»
10сегодня, 06:49
Тайриз Халибертон составил рейтинг своих решающих бросков в плей-офф сезона-2024/25
1сегодня, 06:27Видео
Марк Кьюбан: «Вне паркета я люблю Луку до смерти, но на площадке – пошел он ##### вместе с «Лейкерс»
3сегодня, 06:00
Светислав Пешич о матче с Португалией: «Надеюсь, это последний раз, когда мы играем так, как сегодня»
сегодня, 05:19
Филип Петрушев получил 5000 евро штрафа и один матч дисквалификации условно
1сегодня, 04:47
Женская НБА. 22 очка и 11 подборов Бостон помогли «Индиане» с минимальным преимуществом одолеть «Лос-Анджелес», «Атланта» разгромила «Даллас»
сегодня, 04:20
«Даллас» отчислил Оливье-Максанса Проспера, чтобы подписать Данте Экзама
6вчера, 20:59
Ко всем новостям
Последние новости
Человек, застреливший бывшего форварда «Орландо» Эдриана Пэйна, приговорен к пожизненному заключению
16 минут назад
Шакил О′Нил подарил Тайрону Лю 10000 долларов во время локаута
1сегодня, 08:51
Пейдж Бекерс – фанатам «Уингс»: «Как однажды написал Стеф Карри: «Просто оставайтесь с нами. Мы во всем разберемся»
сегодня, 08:24
Замдиректора школы смог отзащищаться против Джейлена Брауна один на один
2сегодня, 07:15Видео
Адем Бона забил амплитудную «мельницу» на разминке
сегодня, 05:37Видео
Диогу Бриту: «Мне жаль, что Петрушева удалили»
сегодня, 05:00
Ален Омич: «Драгич и Дончич оба хороши. Нравилось играть с Гораном и нравится выступать с Лукой»
вчера, 20:14
«Клипперс» подпишут 24-летнего «большого» Зака Фримантла
вчера, 19:09
«Маккаби Тель-Авив» заинтересован в подписании Клиффорда Оморуйи
вчера, 17:30
Ассистент Алекса Мумбру: «Он вовлечен во все, кроме самих игр, к сожалению»
1вчера, 15:35