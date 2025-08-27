0

Серджо Скариоло: «У испанского баскетбола блестящее будущее»

Серджо Скариоло поделился ожиданиями от Евробаскета-2023.

«Мы хорошо подготовились к турниру, теперь самое сложное. За все прошедшие годы с этой командой у меня никогда не было плохого предчувствия перед началом турнира. Чувство сплоченности и желание бороться были на высоте, и теперь остается только каждому игроку четко понимать, что ему нужно делать на площадке и за ее пределами, и начать турнир без дополнительного давления, но с полным пониманием того, что задача в этой группе будет очень сложной, и что каждая игра будет иметь решающее значение.

Я не думаю, что все в баскетбольном мире глупы. Если мы занимаем десятое место в рейтинге сборных, то это потому, что они считают, что сейчас у нас именно такая позиция. У каждого свое мнение, но, к счастью, рейтинги – это не результат. Исторически я усвоил, что эти классификации основаны на индивидуальных талантах 12 игроков в составе. В то же время, как показывает опыт, мы смогли добиться большего благодаря нашей командной работе, сплоченности и характеру, а также сильной тактической подготовке. Баскетбольный интеллект испанских игроков исторически был высоким, поэтому мы во многом полагаемся на эти сильные стороны. Но я также могу сказать, что у нас очень сильные игроки индивидуально. Я доволен своим составом.

У испанского баскетбола блестящее будущее. Многие игроки очень близки к прорыву и последнему шагу к зрелости. К счастью, есть такие игроки, как Уилли, Хуанчо или Дарио, у которых еще много сил. По многим причинам я вижу очень блестящее будущее сборной Испании в ближайшие годы», – сказал главный тренер испанской сборной.

Кто станет чемпионом Евробаскета-2025?3639 голосов
Сербиясборная Сербии
Германиясборная Германии
Франциясборная Франции
Литвасборная Литвы
Турциясборная Турции
Грециячемпионат Греции
Кто-то другойсборная Италии по баскетболу
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Eurohoops
logoсборная Испании
logoСерджо Скариоло
logoЕвробаскет-2025
