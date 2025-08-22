1

Девон Акун-Перселл покинул УНИКС

32-летний американец больше не будет играть за казанский клуб.

УНИКС объявил о расставании с форвардом Девоном Акун-Перселлом (198 см).

Акун-Перселл присоединился к клубу из Казани летом 2024 года и в прошедшем розыгрыше Единой Лиги ВТБ принял участие в 56 матчах, набирая в среднем 15,9 очка, 3,1 подбора, 3,1 передачи и 1,2 перехвата за 25 минут на площадке. Вместе с командой он стал бронзовым призером турнира.

