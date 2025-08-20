1

Дрэймонд Грин – Алперену Шенгюну: «Нужно побеждать, чтобы так говорить»

Дрэймонд Грин резко ответил Алперену Шенгюну.

«Трудно говорить такое после поражения. Нужно побеждать, чтобы так говорить», – написал форвард «Голден Стэйт».

Ранее центровой «Хьюстона» Алперен Шенгюн, говоря о серии 1-го раунда плей-офф против «Голден Стэйт» (3-4), сказал, что «Уорриорз» всю серию жаловались на то, что судьи не фиксируют фолы.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница Дрэймонда Грина в соцсети Threads
