Дрэймонд Грин – Алперену Шенгюну: «Нужно побеждать, чтобы так говорить»
Дрэймонд Грин резко ответил Алперену Шенгюну.
«Трудно говорить такое после поражения. Нужно побеждать, чтобы так говорить», – написал форвард «Голден Стэйт».
Ранее центровой «Хьюстона» Алперен Шенгюн, говоря о серии 1-го раунда плей-офф против «Голден Стэйт» (3-4), сказал, что «Уорриорз» всю серию жаловались на то, что судьи не фиксируют фолы.
Опубликовал: Геннадий Ильин
