Стадион «Панатинаикоса» сменил название на TELEKOM CENTER Athens в рамках 5-летнего партнерства клуба с Cosmote Telekom
«Панатинаикос» изменил название арены.
Баскетбольная площадка OAKA теперь будет официально называться TELEKOM CENTER Athens. Клуб заключил 5-летний контракт с крупнейшим греческим провайдером мобильной связи Cosmote Telekom.
Кроме стадиона название будет распространяться на тренировочный центр клуба и другие здания и площадки организации.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Basket News
