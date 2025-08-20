  • Спортс
Стадион «Панатинаикоса» сменил название на TELEKOM CENTER Athens в рамках 5-летнего партнерства клуба с Cosmote Telekom

«Панатинаикос» изменил название арены.

Баскетбольная площадка OAKA теперь будет официально называться TELEKOM CENTER Athens. Клуб заключил 5-летний контракт с крупнейшим греческим провайдером мобильной связи Cosmote Telekom.

Кроме стадиона название будет распространяться на тренировочный центр клуба и другие здания и площадки организации.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Basket News
logoПанатинаикос
logoчемпионат Греции
