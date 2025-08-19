Девин Робинсон близок к переходу в «Хапоэль Холон»
Девин Робинсон, скорее всего, продолжит карьеру в Израиле.
«Хапоэль Холон» близок к подписанию контракта с Девином Робинсоном (30 лет, 203 см) на предстоящий сезон.
Форвард провел успешный сезон в составе «Цедевиты-Олимпии», где он набирал в среднем 14,9 очка, 5,6 подбора и 1,2 перехвата за игру в Еврокубке.
Ранее Робинсон выступал за «Ульм» и «Манресу».
Какой бросок для вас важнейший в XXI веке?878 голосов
Рэя Аллена
Кавая Ленарда
Кайри Ирвинга
Дерека Фишера
Какой-то другой
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Israel Hayom
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости