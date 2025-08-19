Девин Робинсон близок к переходу в «Хапоэль Холон»

Девин Робинсон, скорее всего, продолжит карьеру в Израиле.

«Хапоэль Холон » близок к подписанию контракта с Девином Робинсоном (30 лет, 203 см) на предстоящий сезон.

Форвард провел успешный сезон в составе «Цедевиты-Олимпии», где он набирал в среднем 14,9 очка, 5,6 подбора и 1,2 перехвата за игру в Еврокубке.

Ранее Робинсон выступал за «Ульм» и «Манресу».