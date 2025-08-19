0

Девин Робинсон близок к переходу в «Хапоэль Холон»

Девин Робинсон, скорее всего, продолжит карьеру в Израиле.

«Хапоэль Холон» близок к подписанию контракта с Девином Робинсоном (30 лет, 203 см) на предстоящий сезон.

Форвард провел успешный сезон в составе «Цедевиты-Олимпии», где он набирал в среднем 14,9 очка, 5,6 подбора и 1,2 перехвата за игру в Еврокубке.

Ранее Робинсон выступал за «Ульм» и «Манресу». 

Какой бросок для вас важнейший в XXI веке?878 голосов
Рэя АлленаРэй Аллен
Кавая ЛенардаКавай Ленард
Кайри ИрвингаКайри Ирвинг
Дерека ФишераДерек Фишер
Какой-то другойКевин Дюрэнт
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Israel Hayom
logoХапоэль Холон
logoЦедевита-Олимпия
logoчемпионат Израиля
Девин Робинсон
возможные переходы
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Парма» подписала Брендана Адамса
8 августа, 06:14Фото
«Парма» заключила контракт с Джейленом Адамсом из «Хапоэля Холон»
229 июля, 10:33Фото
Матч Лиги чемпионов «Нантер» – «Хапоэль Холон» был приостановлен из-за палестинских флагов и протестов на площадке
218 декабря 2024, 20:56Фото
Брендан Адамс перешел из «Самары» в «Хапоэль Холон»
2 декабря 2024, 16:00Фото
Главные новости
«Атланта» подписала однолетний контракт с Калебом Хьюстаном
26 минут назад
Женская НБА. «Нью-Йорк» примет «Миннесоту», «Лас-Вегас» сыграет с «Атлантой» и другие матчи
сегодня, 21:07
«Барселона» проявляет интерес к Майлзу Норрису
сегодня, 20:28
Товарищеские матчи. 28+6+10 от Дончича помогли Словения обыграть Великобританию
сегодня, 20:04
Софи Каннингем выбыла до конца сезона из-за травмы колена
2сегодня, 19:08
Джаред Дадли: «Джон Уолл научил парней зарабатывать деньги. В том числе меня»
3сегодня, 18:44
«Чикаго» предлагает Джошу Гидди долгосрочный контракт на 20 млн долларов за сезон
3сегодня, 17:54
Шакил О′Нил сказал, что будет представлять Дуайта Ховарда на церемонии введения в Зал славы
5сегодня, 17:27
«Локомотив-Кубань» близок к подписанию Дайшона Пьера
сегодня, 16:39
Пол Джордж: «У Билли Донована не было плана на Кармело Энтони в «Оклахоме»
3сегодня, 16:14
Ко всем новостям
Последние новости
Оскар Тшибве подписал двусторонний контракт с «Ютой»
сегодня, 19:24
Данило Галлинари присоединился к сборной Италии
сегодня, 18:52
Брэдли Бил – Джону Уоллу: «Без Даба не было бы БиБи! Наслаждайтесь новой главой!»
6сегодня, 17:42
«Локомотив‑Кубань» сыграет товарищеский матч с «Галатасараем»
сегодня, 16:52
Владимир Дячок: «Ждем расписания Лиги ВТБ, чтобы понимать, будет ли возможность в ноябре собирать сборную»
сегодня, 16:28
«Майами» готов обменять Терри Розира «практически на что угодно»
6сегодня, 15:48
Стефано Тонут не сыграет за сборную Италии на Евробаскете-2025 из-за травмы
сегодня, 15:22
«Виртус» хочет завершить подписание Кая Джонса в течение двух дней
сегодня, 13:53
Владимир Дячок: «РФБ прорабатывает возможность проведения товарищеских матчей со сборной Египта в России»
сегодня, 13:43
Джейкоб Ченс станет главным тренером фарм-клуба «Сан-Антонио» в G-лиге
сегодня, 13:37