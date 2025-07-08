Дрэймонд Грин: «Мне надо было стать президентом профсоюза игроков»
Дрэймонд Грин считает, что был бы полезен на посту президента профсоюза игроков.
«Мне надо было стать президентом профсоюза игроков. Я был бы очень полезен.
Лига – замечательная, она замечательна для всех нас. Удивительные партнерские отношения между игроками, сотрудниками, руковдителями, владельцами и болельщиками заставляют хорошо смазанную машину парить.
И это правильно, но меня озадачивает, как мало игроки знают об этом бизнесе и о том, как он на них влияет. Забавно, что я говорил это до последнего коллективного соглашения», – написал форвард «Голден Стэйт» в соцсети.
Опубликовал: Геннадий Ильин
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