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Дрэймонд Грин: «Мне надо было стать президентом профсоюза игроков»

Дрэймонд Грин считает, что был бы полезен на посту президента профсоюза игроков.

«Мне надо было стать президентом профсоюза игроков. Я был бы очень полезен.

Лига – замечательная, она замечательна для всех нас. Удивительные партнерские отношения между игроками, сотрудниками, руковдителями, владельцами и болельщиками заставляют хорошо смазанную машину парить.

И это правильно, но меня озадачивает, как мало игроки знают об этом бизнесе и о том, как он на них влияет. Забавно, что я говорил это до последнего коллективного соглашения», – написал форвард «Голден Стэйт» в соцсети.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница Дрэймонда Грина в соцсети Threads
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