«Денвер» хочет добавить Хосе Хуана Бареа в свой тренерский штаб
«Наггетс» заинтересованы в приглашении специалиста.
Как сообщает инсайдер Марк Стейн, «Наггетс» проявили серьезный интерес к бывшему защитнику «Мэверикс» Хосе Хуану Бареа на роль в штабе Адельмана».
Последние 6 лет карьеры игрока в НБА Бареа провел в «Далласе» (2014-2020).
В последние годы 41-летний специалист работал главным тренером нескольких команд в чемпионате Пуэрто-Рико.
Кто будет чемпионом НБА в сезоне-2025/26?7108 голосов
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Опубликовал: Сергей Белозерцев
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