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«Денвер» хочет добавить Хосе Хуана Бареа в свой тренерский штаб

«Наггетс» заинтересованы в приглашении специалиста.

Как сообщает инсайдер Марк Стейн, «Наггетс» проявили серьезный интерес к бывшему защитнику «Мэверикс» Хосе Хуану Бареа на роль в штабе Адельмана».

Последние 6 лет карьеры игрока в НБА Бареа провел в «Далласе» (2014-2020).

В последние годы 41-летний специалист работал главным тренером нескольких команд в чемпионате Пуэрто-Рико.

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Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: страница инсайдера Марка Стейна в соцсети X
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