Корги Steph Furry предсказала победу «Эдмонтона» в 7-м матче с «Флоридой» в финале Кубка Стэнли. НХЛ показала видео с собакой, отбивающей мячи в корзины с лого клубов

НХЛ показала видео с корги AirCorg, выбирающей победителя Кубка Стэнли.

5 июня «Эдмонтон» примет «Флориду» в первом матче финальной серии Кубка Стэнли. Игра начнется в 3:00 по московскому времени.

НХЛ в соцсети опубликовала видео с собакой AirCorg, также известной под кличкой Steph Furry (отсылка к имени защитника «Голден Стэйт» Стефена Карри – Спортс’‘), которая отбивала мячи в корзины с логотипами клубов.

Сначала корги дважды подряд забросила мячи в корзину «Эдмонтона », затем 2 мяча в корзину «Флориды». После того, как счет стал 3-3, AirCorg отправила снаряд в корзину «Ойлерс», предсказав победу клуба в 7-м матче финальной серии.