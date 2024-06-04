Президент БК «Пари НН» поделился впечатлениями от полуфинальной серии.

«Зенит » – более организованная и классная команда. Они должны были победить чуть раньше, но «Локомотиву » удалось навязать свою игру: индивидуальную, непонятную, которая не поддается никакой логике. Может, есть какая-то очередность и логика в том, что происходило на площадке, но я не заметил.

Каждый, кто брал мяч, с большим желанием бросал в кольцо и попадал. Все остальные боролись и защищались.

И вот этот непонятный хаос на руку «Локомотиву». И «Локомотив» в первой половине сегодня и во всех домашних матчах играл в его баскетбол. Он мог этим пользоваться и выигрывал. И мог выиграть так матчи, которые он в [итоге] проиграл», – сказал Панов в эфире «Взял Мяч».

Серия между «Зенитом» и «Локомотивом-Кубань» закончилась поражением краснодарской команды в седьмом матче (75:94). Теперь «Локо» предстоит побороться с УНИКСом за 3-е место.