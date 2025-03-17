Виктор Ганиенко: «Локо» можно играть домашние матчи в Сочи»

Виктор Ганиенко отметил логистические сложности «Локомотива-Кубань».

«Логистика туда сейчас крайне тяжелая. Самый быстрый путь – лететь до Сочи, потом добираться до Краснодара на поезде. А ребята высокие, им это очень непросто. На следующий сезон, если не закончится СВО, и аэропорт Краснодара будет по-прежнему закрыт, им вполне можно играть домашние матчи в Сочи. Так всем будет удобнее. Я постараюсь вынести этот вопрос на повестку дня совета лиги», – рассудил президент «Уралмаша».

Клуб проведет в Краснодаре последний матч регулярного чемпионата.