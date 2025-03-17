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Кэм Томас: «Показал, что являюсь одним из лучших в лиге на моей позиции»

Кэм Томас оценил свой сезон.

Разыгрывающий «Бруклина» завершил выступление с травмой задней поверхности бедра. Томас отыграл всего 25 матчей, набирая 24 очка, 3,3 подбора и 3,8 передачи в среднем при 34,9% точности из-за дуги.

«Когда я проводил достаточно времени на площадке, я был одним из лучших защитников лиги на своей позиции. Мне кажется, что я это показал. Когда я играю достаточно долго в роли одной из первых опций, у меня безграничный потенциал. Это легко было рассмотреть в прошедшие два сезона.

Лига – это бизнес. Но я хотел бы вернуться в команду, решить вопросы с контрактом и продолжить играть перед местными болельщиками, продлить взаимоотношения, которые я построил здесь с момента моего драфта», – заключил баскетболист.

Соглашение защитника заканчивается этим летом. Томас станет ограниченно свободным агентом.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Майкла Скотто
logoБруклин
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