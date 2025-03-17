Кэм Томас: «Показал, что являюсь одним из лучших в лиге на моей позиции»
Разыгрывающий «Бруклина» завершил выступление с травмой задней поверхности бедра. Томас отыграл всего 25 матчей, набирая 24 очка, 3,3 подбора и 3,8 передачи в среднем при 34,9% точности из-за дуги.
«Когда я проводил достаточно времени на площадке, я был одним из лучших защитников лиги на своей позиции. Мне кажется, что я это показал. Когда я играю достаточно долго в роли одной из первых опций, у меня безграничный потенциал. Это легко было рассмотреть в прошедшие два сезона.
Лига – это бизнес. Но я хотел бы вернуться в команду, решить вопросы с контрактом и продолжить играть перед местными болельщиками, продлить взаимоотношения, которые я построил здесь с момента моего драфта», – заключил баскетболист.
Соглашение защитника заканчивается этим летом. Томас станет ограниченно свободным агентом.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий