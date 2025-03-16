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Жорди Фернандес: «Кэм Томас отлично вписался в команду. У нас есть план на будущее»

Жорди Фернандес высказался о сезоне Кэма Томаса и его будущем.

«Кэм отлично вписался в команду. Он работал каждый день. Он выстраивал отношения. Мы все знаем его суперспособность быть очень хорошим скорером. По тому, как мы играли через него, я считаю, команда играет на высоком уровне.

Мы проведем лето вместе. У нас есть план. План — стать команда, которая стабильно побеждает, и мы добьемся этого вместе», – сказал главный тренер «Бруклина».

Томас пропустит остаток регулярного чемпионата из-за травмы задней поверхности бедра.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт журналиста HoopsHype Майкла Скотто в соцсети X
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