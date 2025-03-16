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Пэйтон Притчард установил рекорд по трехочковым за сезон для игрока скамейки

Разыгрывающий «Селтикс» реализовал 220 трехочковых в сезоне-24/25.

В сегодняшнем матче с «Нетс» (115:113) Пэйтон Притчард положил 5 дальних бросков и набрал 22 очка.

Предыдущее достижение для игрока скамейки принадлежало Уэйну Эллингтону (219 попаданий).

Средние показатели Притчарда – 14,1 очка, 3,7 подбора и 3,4 передачи при 42% попаданий из-за дуги.

«Это просто означает, что я выполнял свою работу на скамейке запасных на высоком уровне, и, надеюсь, смогу продолжать это делать. Я никогда не обращаю внимания на рекорды или награды. Для меня важно саморазвитие, анализ каждой игры, что я могу сделать, чтобы продолжать расти и становиться лучше. В конечном итоге, для меня важно только сделать еще один шаг вперед. Так что, надеюсь, смогу продолжать в том же духе», – сказал Притчард.   

«Если посчитать количество важных бросков, которые он реализует, и важных подборов в атаке, которые он делает – а у него был один сегодня после тайм-аута, когда они перешли на зонную защиту – это просто показывает, что он может влиять на игру самыми разными способами. Он продолжает становиться все лучше и лучше. Его характер и трудовая этика невероятны. Это потрясающе, и нужно быть особенным человеком, чтобы выполнять эту роль, а он делает это каждый день», – отметил игрока Джо Маззулла.

Опубликовал: Филипп Прокофьев
Источник: NBC Sports Boston
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