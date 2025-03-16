  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Судья матча «Детройт» – «Оклахома»: «Каннингем использовал ненормативную лексику в адрес арбитров»
2

Судья матча «Детройт» – «Оклахома»: «Каннингем использовал ненормативную лексику в адрес арбитров»

Главный судья матча «Детройт» – «Оклахома» Брайан Форте выступил перед журналистами.

Арбитр объяснил, за что Кейд Каннингем получил технические замечания и был удален с площадки в третьей четверти.

«Каннингем получил свой первый технический фол за неуважительное обращение к судье с использованием ненормативной лексики. После того, как был выполнен штрафной за первый технический фол, Кейд продолжил использовать ненормативную лексику в адрес судьи и получил второй технический фол, после чего был удален.

Что касается Денниса Шредера, то он получил технический фол за постоянные жалобы после того, как «Детройт» получил командное предупреждение во второй четверти», – сказал Форте.

«Детройт» уступил «Тандер» – 107:113.

Опубликовал: Филипп Прокофьев
Источник: ESPN
logoНБА
logoКейд Каннингем
logoДетройт
logoОклахома-Сити
судьи
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Джей Би Бикерстафф – о матче с «Оклахомой»: «Меня тошнит от того, как судили эту игру»
2сегодня, 05:29
48 очков Шэя Гилджес-Александера помогли «Оклахоме» обыграть «Детройт»
1сегодня, 05:17Видео
Главные новости
Джейлен Брансон пропустит еще 1-2 недели
1сегодня, 05:44
Джей Би Бикерстафф – о матче с «Оклахомой»: «Меня тошнит от того, как судили эту игру»
2сегодня, 05:29
48 очков Шэя Гилджес-Александера помогли «Оклахоме» обыграть «Детройт»
1сегодня, 05:17Видео
Кейд Каннингем заработал удаление в матче против «Оклахомы»
4сегодня, 05:01Видео
НБА. «Голден Стэйт» взял верх над «Нью-Йорком», 48 очков Гилджес-Александера помогли «Тандер» победить «Детройт» и другие матчи
133сегодня, 05:00Live
Дальний трехочковый Джордана Пула принес победу «Вашингтону» во встрече с «Денвером»
14сегодня, 04:30Видео
NCAA. Big Ten. 1/2 финала. 25 очков и 10 подборов Влада Голдина помогли Мичигану обыграть Мэриленд и выйти в финал
7вчера, 22:25
«Даллас» может начать получать автоматические поражения из-за большого количества травм
27вчера, 21:14
Брайс Джеймс и Сьерра Каньон выиграли чемпионат штата. Леброн Джеймс присутствовал на финале
11вчера, 19:52Видео
«Семья Адельсонов лишила нас легенды». Болельщик «Далласа» пожаловался в мэрию на обмен Луки Дончича
12вчера, 19:08
Ко всем новостям
Последние новости
Дрэймонд Грин об игре против «Нью-Йорка»: «Было весело, Таунс вышел с дополнительной мотивацией»
18 минут назад
Кевин Дюрэнт поругался с Джеем Краудером после матча с «Сакраменто»
32 минуты назадВидео
34 очка Янниса Адетокумбо помогли «Милуоки» победить «Индиану»
45 минут назадВидео
Дрэймонд Грин «уложил спать» «Нью-Йорк» после попадания в концовке матча
2сегодня, 05:41Видео
Жорди Фернандес: «Кэм Томас отлично вписался в команду. У нас есть план на будущее»
1вчера, 22:38
Чемпионат Италии. «Милан» в гостях победил «Брешию», «Трапани Шарк разгромил «Триест»
вчера, 21:45
ACB. «Сарагоса» обыграла «Уникаху», «Гран-Канария» была сильнее «Манресы» и другие результаты
вчера, 21:40
Чемпионат Греции. ПАОК выиграл у Кардицаса, «Лаврион» уступил АЕКу
вчера, 20:14
Чемпионат Турции. «Бешикташ» выиграл у «Галатасарая», «Фенербахче» победил «Манису»
вчера, 20:11
Адриатическая лига. «Студентски центар» в гостях обыграл «Морнар Бар»
вчера, 19:25