Судья матча «Детройт» – «Оклахома»: «Каннингем использовал ненормативную лексику в адрес арбитров»

Главный судья матча «Детройт» – «Оклахома» Брайан Форте выступил перед журналистами.

Арбитр объяснил, за что Кейд Каннингем получил технические замечания и был удален с площадки в третьей четверти.

«Каннингем получил свой первый технический фол за неуважительное обращение к судье с использованием ненормативной лексики. После того, как был выполнен штрафной за первый технический фол, Кейд продолжил использовать ненормативную лексику в адрес судьи и получил второй технический фол, после чего был удален.

Что касается Денниса Шредера, то он получил технический фол за постоянные жалобы после того, как «Детройт» получил командное предупреждение во второй четверти», – сказал Форте.

«Детройт » уступил «Тандер» – 107:113.