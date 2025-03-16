Судья матча «Детройт» – «Оклахома»: «Каннингем использовал ненормативную лексику в адрес арбитров»
Главный судья матча «Детройт» – «Оклахома» Брайан Форте выступил перед журналистами.
Арбитр объяснил, за что Кейд Каннингем получил технические замечания и был удален с площадки в третьей четверти.
«Каннингем получил свой первый технический фол за неуважительное обращение к судье с использованием ненормативной лексики. После того, как был выполнен штрафной за первый технический фол, Кейд продолжил использовать ненормативную лексику в адрес судьи и получил второй технический фол, после чего был удален.
Что касается Денниса Шредера, то он получил технический фол за постоянные жалобы после того, как «Детройт» получил командное предупреждение во второй четверти», – сказал Форте.
«Детройт» уступил «Тандер» – 107:113.
Опубликовал: Филипп Прокофьев
Источник: ESPN
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